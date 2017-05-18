В Екатеринбурге «Тойота» сбила молодую женщину на пешеходном переходе

Пострадавшую госпитализировали с травмой головы.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.05.2017
В Екатеринбурге на улице Амундсена «Тойота Инсум» сбила 30-летнюю женщину, сообщили в городском управлении ГИБДД 18 мая.
Водитель иномарки ехал по Амундсена в сторону улицы Академика Бардина около восьми часов вечера. Он отвлекся на поиск нужного адреса и не заметил молодую женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 33-летний мужчина попытался экстренно остановить машину, но не успел - женщина попала под колеса.
Прибывшие на место ДТП медики доставили пострадавшую в больницу № 24, где у нее диагностировали черепно-мозговую травму.
- 12 мая на Уралмаше ГАЗель сбила пенсионерку, которая также переходила дорогу по пешеходному переходу. Женщина получила перелом ноги.