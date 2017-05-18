В Качканаре машина придавила собственного хозяина

Автолюбитель ремонтировал Москвич в гараже.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.05.2017

В Качканаре 16 мая 68-летний мужчина погиб под колесами своего автомобиля Москвич, об этом сегодня, 19 мая, пишет «Качканарский четверг».

Тело обнаружили в гараже. По данным следователей Качканара, мужчина в рабочей одежде ремонтировал там свой Москвич-412. Его чистый вещи и документы лежали в гараже. Мужчина лежал под передней частью машины. Передние колеса автомобиля были сняты, вместо них стояли шлакоблоки. Задние колеса не были зафиксированы. Машина сдвинулась с места и придавила работающего мужчину, из-под которой он так и не смог выбраться.