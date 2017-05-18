В Серове водитель торопился и попал прямо на кладбище

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.05.2017

Под Серовом 18 мая водитель ВАЗа-2114 сбил ограждение и въехал на территорию местного кладбища. Сам молодой человек не пострадал, но снес несколько надгробий и сломал забор, написало местное издание «Глобус».

Утром 18 мая в процессе поездки мужчина не справился с управлением, вылетел с дороги и заехал на кладбище. ДТП случилось недалеко от села Филькино. В ГИБДД об аварии узнали от местных жителей. Сам водитель скрылся с места ДТП.