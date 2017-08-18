В Екатеринбурге иномарка перевернулась на крышу после ДТП

Ее 76-летний водитель госпитализирован.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.08.2017

В Екатеринбурге на перекрестке Объездной и улицы Амундсена Daewoo Nexia перевернулась на крышу после столкновения с Mitsubishi.

Авария произошла в первом часу дня 19 августа, сообщают в соцсетях очевидцы. За рулем Daewoo Nexia находился пожилой водитель, он ехал по Объездной со стороны улицы Онуфриева, а водитель Mitsubishi поворачивал на Амундсена в сторону Краснолесья.

По предварительным данным, Daewoo Nexia проехала на красный сигнал светофора и врезалась в Mitsubishi, отлетела в сторону и перевернулась на крышу, сообщили в ГИБДД.