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В Екатеринбурге иномарка перевернулась на крышу после ДТП

В Екатеринбурге иномарка перевернулась на крышу после ДТП
16+
Фото: vk.com/incekb
Ее 76-летний водитель госпитализирован.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.08.2017

В Екатеринбурге на перекрестке Объездной и улицы Амундсена Daewoo Nexia перевернулась на крышу после столкновения с Mitsubishi.
 
Авария произошла в первом часу дня 19 августа, сообщают в соцсетях очевидцы. За рулем Daewoo Nexia находился пожилой водитель, он ехал по Объездной со стороны улицы Онуфриева, а водитель Mitsubishi поворачивал на Амундсена в сторону Краснолесья.
 
По предварительным данным, Daewoo Nexia проехала на красный сигнал светофора и врезалась в Mitsubishi, отлетела в сторону и перевернулась на крышу, сообщили в ГИБДД.
  • 76-летний водитель Daewoo Nexia госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

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Маша Шмурыгина, 19.08.2017, 16:06
Тэги: ДТП, Фото
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