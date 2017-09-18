Стоял на дороге в темноте: на ЕКАДе под колесами КамАЗа погиб мужчина

Погибший в этот момент осматривал свою машину после другого ДТП.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.09.2017

В понедельник, 18 сентября, поздно вечером на Екатеринбургской кольцевой автодороге под колесами КамАЗа погиб 33-летний мужчина. Как сообщает пресс-служба городского ГИБДД, авария случилась на 11 километре трассы в 21.25.

События, по версии дорожной полиции, развивались следующим образом: изначально на ЕКАДе столкнулись две легковушки. Водитель Daewoo Nexia начал поворачивать налево на прилегающую территорию, в этот момент в него влетел Kia Ceed.

– Наезд автомашиной "КамАЗ" на водителя Kia Ceed произошел в тот момент, когда оба водителя находились у своих разбитых транспортных средств и разбирались в обстоятельствах столкновения, – рассказывают в ГИБДД. – В результате наезда водитель Kia Ceed от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель второй машины серьезных травм не получил.

В дорожной полиции добавили, что место ДТП было не освещено, а оба водителя были одеты в одежду темного цвета без светоотражающих элементов. По факту аварии будет проведено расследование.

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