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Огромные пробки и временные трамваи: как Екатеринбург переживет полное перекрытие Макаровского моста

Огромные пробки и временные трамваи: как Екатеринбург переживет полное перекрытие Макаровского моста
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Фото: администрация Екатеринбурга
Столицу Среднего Урала ждет тяжелый месяц.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.09.2017

Уже завтра, 20 сентября, в Екатеринбурге перекроют движение по Макаровскому мосту для всех видов транспорта и пешеходов. На целый месяц улица Челюскинцев практически полностью пропадет из транспортной жизни города. НАША собрала для своих читателей всю актуальную информацию по грядущему перекрытию: ниже вы сможете узнать, как изменится движение общественного транспорта, где в Екатеринбурге будет самая большая пробка, а также как будет выглядеть Макаровский мост во время и после реконструкции.

Как будем ездить

Движение по мосту закроют 20 сентября и, по планам, откроют 23 октября. Это перекрытие повлияет на схемы движения сразу девяти трамвайных маршрутов. Например, "тройка" на улицу Викулова поедет по проспекту Ленина (для "зеркального" 21-го трамвая все идентично). "Семерку" поделят сразу на два маршрута: № 7 свяжет станции "Эльмаш" и "7 ключей" по улицам Победы и Бебеля, а временный трамвай № 12 пойдет на Сортировку с ВИЗа по улице Халтурина. Один маршрут мэрия решила полностью убрать полностью (№ А) и добавила еще один временный, который получил номер 29. Он будет ходить от ЦПКиО до станции метро "Ботаническая".

фото: wikipedia.org

Впрочем, с главной проблемой после перекрытия Макаровского моста, вероятно, столкнутся автомобилисты, которые потеряют одну из основных артерий в транспортной системе Екатеринбурга. В профильном комитете городской мэрии прогнозируют огромные пробки в центре города из-за того, что люди будут искать пути объезда.

– Самые большие заторы ожидаем на перекрестке улицы 8 Марта и проспекта Ленина, – говорит зампредседателя комитета по транспорту мэрии Екатеринбурга Сергей Яскевич. – В часы пик нагрузка там будет в два раза выше, чем пропускная способность этого перекрестка. Поэтому призываем всех автомобилистов, по возможности, объезжать этот участок.

Что в это время будет происходить на мосту

В администрации Екатеринбурга заявили, что изначально полное перекрытие моста не планировалось, но некоторые работы без такой меры провести оказалось невозможно.

– В ближайший месяц мы демонтируем треть моста, укрепим оставшуюся его часть, а также займемся переустройством газопровода, – перечислил глава комитета по строительству мэрии Екатеринбурга Николай Сметанин.

Чиновник подчеркнул, что на время этих работ движение по Макаровскому мосту будет закрыто не только для транспорта, но и для пешеходов.

Что будет после

Макаровский мост будут реконструировать в несколько этапов. На первом, который идет сейчас, разрушат треть моста, после чего его откроют для автомобилистов. Для машин останется две полосы (по одной в каждом направлении), а для трамваев и вовсе сохранят только одну линию (будет организовано реверсивное движение).

фото: wikipedia.org

К 2019 году рядом со старым мостом появится новый, шириной 25 метров. На нем будет две автомобильные полосы, пешеходные и велодорожки, на него же перенесут и трамвайные пути. При этом старый мост продолжит функционировать – на нем организуют еще две полосы для машин. Таким образом, для автомобилистов будут работать четыре полосы движения – по две в каждом направлении.

– Далее в администрации решат, когда будет полностью завершена реконструкция (снос остатков старого моста и достройка еще одной части нового. – Прим. авт.). Если в бюджете будут средства, все работы реально завершить к 2022 году, – добавил Николай Сметанин. 

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Игорь Труш, 19.09.2017, 16:39
Тэги: Дороги, Транспорт, Эксклюзив
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Горожанин19 сентября 2017, 17:07
в китае за это время метро бы построили
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