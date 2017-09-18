С начала года в Екатеринбурге сбили 162 пешехода

Только за три часа рейда ГИБДД насчитала 170 нарушений.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.09.2017
ГИБДД Екатеринбурга провела рейд по выявлению нарушений на пешеходных переходах. Только за три часа инспекторы насчитали 170 нарушений участниками движения.
– Так, 57 водителей при проезде пешеходного перехода не предоставили преимущество в движении пешеходам, 18 водителей нарушали требования сигналов светофора, – сообщили в пресс-службе городского ГИБДД.
Поводом для проведения рейда стала череда ДТП, в которых пострадали пешеходы. С начала года зафиксировано 162 наезда: 3 человека погибли и еще 88 пострадали.
- Напомним, что в минувшие выходные на улице Малышева автомобиль Subaru насмерть сбил мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте.
- Также 18 сентября Kia Rio сбила на пешеходном переходе женщину с 8-летним сыном.
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