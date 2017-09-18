Улицы Ленина и Татищева откроют для всех видов транспорта к 1 октября

Такое заявление сделал замглавы мэрии Екатеринбурга Евгений Архипов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.09.2017

Реконструируемые к ЧМ-2018 улицы Татищева и Ленина в Екатеринбурге планируют открыть для всех видов транспорта к 1 октября. Об этом в эфире программы "Открытая студия" на "41-Домашнем" рассказал замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов.

К этому времени, по словам чиновника, должен завершиться не только ремонт Татищева, но и других улиц в районе Центрального стадиона.

Ранее глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб заявлял, что к 1 октября на этих улицах запустят движение трамваев.

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