Прокуратура требует отремонтировать опасный мост под Екатеринбургом

Сооружение признали аварийным.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.10.2017
Прокуратура Ачитского района провела проверку моста через реку Бисерть, который располагается неподалеку от трассы Пермь – Екатеринбург.
фото: прокуратура Свердловской области
Мост признали аварийным: на нем отсутствуют ограждения для пешеходов, повреждены перила, разрушены тротуарные блоки, на проезжей части выбоины.
– В связи с тем, что мост является важным социальным объектом, прокуратура направила в Октябрьский районный суд Екатеринбурга иск требованием обязать "Управление автомобильных дорог" произвести ремонт моста, – рассказали в пресс-службе ведомства.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!