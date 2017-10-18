За прошлый вечер под Екатеринбургом насмерть сбили двух пешеходов

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.10.2017
За прошлый вечер на трассах под Екатеринбургом насмерть сбили двух пешеходов, передает областное ГИБДД. Первая авария произошла в 20.00 на 184 км трассы Екатеринбург – Челябинск.
Водитель Toyota Camry, двигаясь со стороны Челябинска в левом ряду, сбил мужчину. Пешеход скончался на месте.
– По предварительным данным, скорость иномарки в момент наезда была больше 100 км/час. На одежде пешехода не было световозвращающих элементов, – добавили в ГИБДД.
Второе ДТП произошло в 20.40 на 34 км трассы Екатеринбург – Тюмень.
фото: пресс-служба ГИБДД Свердловской области
Водитель грузовика МАН, допустил наезд на пешехода, который шел в попутном направлении. Личность погибшего устанавливается.
- Добавим, что прошлым вечером в Серове большегруз насмерть сбил двух женщин на пешеходном переходе.
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