От удара ее отбросило под встречный автомобиль: на Уралмаше сбили женщину, переходившую улицу на зеленый свет

Она скончалась в больнице.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.11.2017

Накануне поздно вечером в Екатеринбурге на Уралмаше в жутком ДТП погибла 37-летняя женщина. Авария случилась на перекрестке Космонавтом и Победы. Женщина переходила улицу на зеленый свет, и в этот момент ее сбил Volkswagen, "летевший" со стороны улицы Ильича.

– Ударом пешехода отбросило на встречную полосу, где на нее наехал автомобиль Mitsubishi, – цитирует kp.ru ГИБДД по городу Екатеринбургу.

Женщину увезли в Городскую клиническую больницу № 23, но спасти ее врачи не сумели – она скончалась от полученных травм.

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