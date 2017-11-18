В 2018 в году в Екатеринбурге опять будут ремонтировать проспект Ленина

Также перекроют улицы 8 марта и Объездную.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.11.2017

Мэрия Екатеринбурга рассказала, какие улицы в городе будут отремонтированы в 2018 году. Полный перечень администрация предоставила в ответе на запрос транспортной комиссии Общественной палаты.

В список попали 20 улиц, в том числе Ленина, 8 марта, Объездная, Титова и Селькоровская.

– Все как в Москве, будут снимать старый ровный асфальт и укладывать новый ровный асфальт, – раскритиковал решение мэрии квартальный Орджоникидзевского района Алексей Беззуб. – Износ Ленина менее 20% (3.46 км из 4.3 км находятся в нормативном состоянии). Износ Малышева – 45%, Челюскинцев – 43%, Бебеля – 48%, Московская – 35%, но их делать не будут. Много лет жителям ЖБИ обещают отремонтировать Сыромолотова – еще потерпят, нужно же отремонтировать Объездную, которую делали 4 года назад.

Также он назвал наиболее изношенные улицы Екатеринбурга:

– Микрорайон Заречный: Готвальда – 70%; Опалихинская – 75%; Черепанова – 60%; Одинарка – 78%; Машинистов – 77%; Колмогорова – 71%. Другие районы: Уральская – 74%; Ломоносова – 77%; Ясная – 70%; Крауля – 53%; Шейкмана – 45; Бажова – 70%; Сыромолотова – 70%.

Недавно НАША оценила итоги ремонта проспекта Ленина.

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