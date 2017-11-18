Наверх
Евгений Куйвашев назначил пять новых министров
15:14, сегодня
В 2018 в году в Екатеринбурге опять будут ремонтировать проспект Ленина
14:24, сегодня
На заводе в Краснотурьинске мужчину убило током
13:20, сегодня
Из-за утреннего пожара в Екатеринбурге из жилого дома эвакуировали 150 человек
12:32, сегодня
Группа ВТБ запускает образовательный проект для предпринимателей
От удара ее отбросило под встречный автомобиль: на Уралмаше сбили женщину, переходившую улицу на зеленый свет
12:20, сегодня
Уралочки выиграли медаль в первый день чемпионата России по плаванию
11:05, сегодня
Житель Екатеринбурга, спасший двух людей из горящего дома, выиграл 3,5 миллиона на шоу у Андрея Малахова
10:34, сегодня
Спрос на розничные кредиты ВТБ в ХМАО-Югре вырос на треть
Екатеринбурженка Полина Попова вошла в десятку самых красивых девушек планеты
19:21, 18.11.2017
В Екатеринбурге прошла "Ночь пожирателей рекламы"
18:30, 18.11.2017
Подарок ко дню рождения: в Музее истории представили настольную игру про столицу Урала "Мегавыходной в Екатеринбурге"
18:15, 18.11.2017
Выгодная покупка брендовых женских сумок: сейчас или никогда
Жителей Екатеринбурга предупредили о технических проблемах с номером 02
17:22, 18.11.2017
В Екатеринбурге объявили о задержании насильника маленькой девочки
15:50, 18.11.20171
В ЦПКиО Екатеринбурга начали принимать в армию
15:38, 18.11.2017
За 9 месяцев 2017 года рынок жилищного кредитования УрФО вырос на 25%
На окраине Екатеринбурга 10 пожарных тушили Daewoo Nexia
14:35, 18.11.2017
В Екатеринбурге поймали возможного насильника 12-летней девочки
12:47, 18.11.20171
В Свердловской области начали штрафовать за парковку на газонах
12:37, 18.11.20172
ВТБ за 9 месяцев нарастил чистую прибыль по МСФО в 2,2 раза
Мисс Екатеринбург – 2009 получила роль в драме про русский бильярд
12:09, 18.11.2017
Под Екатеринбургом в столкновении иномарки и автобуса погибла женщина
11:43, 18.11.2017
Свердловский лыжник Евгений Белов выиграл отбор на Кубок мира
11:17, 18.11.2017
Новый сервис UtbPay – переводы и платежи на сайте Уралтрансбанка
За один вечер в Екатеринбурге ограбили банк и пункт микрозаймов
10:58, 18.11.2017
Екатеринбург отмечает 294-й день рождения
10:40, 18.11.20171
Няня из Екатеринбурга, обвиняемая в убийстве матери троих детей, страдала алкоголизмом
20:35, 17.11.2017
Макроэкономический обзор ВТБ за октябрь: хороший урожай зерновых привел к снижению цен на мясо
Автобус с "рогами": в Екатеринбурге тестируют новый городской вид транспорта
20:23, 17.11.20172
Свердловские власти запретили строительство в заброшенной больнице в Зеленой роще
20:10, 17.11.20171
Свердловская область вошла в топ-20 самых читающих регионов
19:40, 17.11.20171
Ежедневный обзор ВТБ по валютному рынку: Пока евро-доллар стоит на 1.16
В Екатеринбурге появился новый контейнер для сбора отработанных батареек
19:38, 17.11.20171
Водителя, спасшего уральских детей в ДТП, представят к высшей награде омбудсмена РФ
19:31, 17.11.2017
"Подумала, что сейчас будут стрелять": история с нападением собак на Компрессорном получила неожиданное продолжение
19:15, 17.11.20172
В Екатеринбурге дизельное топливо подорожало до 40 рублей за литр
19:10, 17.11.2017
В Екатеринбурге после пожара в коллекторе нашли два трупа
19:01, 17.11.2017
Госдума РФ разрешила составить список авиадебоширов: пускать на борт их не будут
18:18, 17.11.2017
Полумеры не решили проблем: разбираемся, почему мэрия опять проиграла суд по "выделенкам" на Малышева
17:59, 17.11.2017
В Екатеринбурге глава Росгвардии посетил Центральный стадион
17:49, 17.11.2017
В "Коляда-театре" представят "Кисельные берега"
17:35, 17.11.2017
Уралтрансбанку 27 лет!
17:22, 17.11.2017
Росстандарт нашел грубые нарушения на детских площадках в Свердловской области
16:52, 17.11.2017
В Свердловской области семья с ребенком отравилась токсинами в доме для сирот
16:09, 17.11.2017
У Екатеринбурга появится свой "Эрмитаж" за полмиллиарда рублей
15:55, 17.11.2017
ВТБ запускает программу автокредитования со ставкой от 1 % годовых
15:37, 17.11.2017
Строительство екатеринбургского ледового городка под угрозой срыва
15:36, 17.11.20172
Водителя из машины доставали спасатели: в Екатеринбурге "семерка" врезалась в дерево
14:59, 17.11.2017
19 ноября состоится предпоследний отборочный Старого Нового рока
14:45, 17.11.2017
В Екатеринбурге трамвай столкнулся с груженным кирпичами грузовиком
14:35, 17.11.2017
Дело о перестрелке в Цыганском поселке Екатеринбурга дошло до суда
14:11, 17.11.2017
В Екатеринбурге сломали памятную доску адмиралу Колчаку
13:28, 17.11.20171
Музыкальный театр "Верона" представит мюзикл Rockstar в Екатеринбурге
12:54, 17.11.2017
Свердловчанин лишился "Ягуара" из-за долгов по алиментам
12:45, 17.11.2017
В России не покажут Олимпийские игры, если национальную сборную отстранят
12:13, 17.11.2017
После 10 дней поисков подростка в Нижнем Тагиле возбудили дело по статье "Убийство"
11:27, 17.11.2017
На те же грабли: рецензия на "Лигу справедливости"
11:23, 17.11.2017
На следующей неделе перекроют выезд из Екатеринбурга
11:06, 17.11.2017

В 2018 в году в Екатеринбурге опять будут ремонтировать проспект Ленина

В 2018 в году в Екатеринбурге опять будут ремонтировать проспект Ленина
16+
Фото: Архив "НАШЕЙ"
Также перекроют улицы 8 марта и Объездную.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.11.2017

Мэрия Екатеринбурга рассказала, какие улицы в городе будут отремонтированы в 2018 году. Полный перечень администрация предоставила в ответе на запрос транспортной комиссии Общественной палаты.

В список попали 20 улиц, в том числе Ленина, 8 марта, Объездная, Титова и Селькоровская.

– Все как в Москве, будут снимать старый ровный асфальт и укладывать новый ровный асфальт, – раскритиковал решение мэрии квартальный Орджоникидзевского района Алексей Беззуб. – Износ Ленина менее 20% (3.46 км из 4.3 км находятся в нормативном состоянии). Износ Малышева – 45%, Челюскинцев – 43%, Бебеля – 48%, Московская – 35%, но их делать не будут. Много лет жителям ЖБИ обещают отремонтировать Сыромолотова – еще потерпят, нужно же отремонтировать Объездную, которую делали 4 года назад.

Также он назвал наиболее изношенные улицы Екатеринбурга:

– Микрорайон Заречный: Готвальда – 70%; Опалихинская – 75%; Черепанова – 60%; Одинарка – 78%; Машинистов – 77%; Колмогорова – 71%. Другие районы: Уральская – 74%; Ломоносова – 77%; Ясная – 70%; Крауля – 53%; Шейкмана – 45; Бажова – 70%; Сыромолотова – 70%.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

Игорь Труш, 19.11.2017, 14:24
Тэги: Дороги, Транспорт
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Недвижимость Свердловской области Скандалы ЧМ-2018 Расстрел Мультимедиа Жизнь в городе Расписание Студенты В Египте разбился самолет с российскими туристами Слухи Экономика Екатеринбуржцы в разных странах Розыск Лайфхак Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Новый год Ельцин-центр Происшествия Доска позора Пусть говорят Военный репортаж Школа Погода Транспорт Дело Пьянкова Эксклюзив Мода Катастрофа Новости дня Волейбол Скорая помощь Афиша Видео Здоровье Приостановка полетов в Египет ЖКХ Свердловской области Баскетбол Суд Горячее Футбол Искусство Развлечения Горящие авто ВУЗ Шоу-бизнес Общественный транспорт Бизнес Крушение самолета под Ростовом Взятки Парковки Скандал с Новиковым Выставки Авто Мировые новости Снос монастыря на Качканаре Отношения Грипп Интервью Новости России Кризис и санкции Криминал Растения Отдых Тест Опрос Необычное Война ритуальных агентств Культура Мотоциклы Личное Ловец покемонов Ту 154 Производство Семья Репортаж Рейтинг Красота Туризм 9 мая ЗАГС Дети Медицина Рецензия Конкурсы Религия Психология Еда Мистика Политика ЖКХ Голодовка в колонии Хоккей Самолет Минобороны упал в Якутии Истории 9 мая Экономия Взрыв Расстрел на Депутатской Самолет СМИ Женщины Позитив Деньги Обрушение крыши на Калинина Отключение света Уралмаш, Эльмаш Хэллоуин-2015 Статистика Приговор Лошагину История Екатеринбурга Бэби-боксы МЧС Ошибки врачей В Екатеринбурге -40 градусов Дорожные воины Фото Храм святой Екатерины Путин Секс Коллекторы Корь Транспортная реформа Дороги Образование Музыка Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Знаменитости Строительство Биатлон Убийство в Рахмангулово Грипп в Екатеринбурге Убийство Ирины Вахрушевой ИГИЛ ГИБДД Спорт Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? ДТП Пожар История успеха Новости Интернет Финансы Мужчины Сибирская язва Смерть Дом-2 Кто заработал Высокие технологии Недвижимость Гололед Животные

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Мария Шмурыгина
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru