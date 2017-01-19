На трассе Пермь – Екатеринбург полицейские обогрели замерзшего водителя грузовика

Мужчина мог замерзнуть во сне, если бы его не разбудили полицейские.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.01.2017

В среду, 18 января, на 179-м километре автодороги Пермь – Екатеринбург сотрудники экипажа ДПС отдела МВД России «Красноуфимский» Вадим Королев и Евгений Кустов спасли водителя грузовика, рассказали в пресс-службе полицейского главка.

В тот день в области морозы достигли минус 30 градусов. Инспекторы патрулировали трассу, когда заметили грузовик, припаркованный на обочине. У машины не горели габаритные огни. Полицейские остановились, чтобы узнать, не требуется ли водителю помощь.

В салоне грузовика инспекторы увидели водителя, сидевшего неподвижно с закрытыми глазами. Они открыли дверь и разбудили мужчину. Тот рассказал, что потерял ориентир во времени и мог замерзнуть во сне, если бы не полицейские. Как оказалось, его машина сломалась еще во вторник, и он не знал, кого позвать на помощь.

Инспекторы отогрели водителя в патрульной машине и попытались завести грузовик. Но запустить двигатель не удалось. Тогда стражи порядка доставили водителя в кафе, а машину – на стоянку. На этой счастливой ноте мужчина поблагодарил полицейских за помощь.