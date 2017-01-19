Наверх
«Его мечта должна сбыться» Пользователи соцсетей собирают деньги на девайс для парализованного жителя Первоуральска
19:15, сегодня
Погибшие при падении люльки в Екатеринбурге не имели трудовых отношений с застройщиком
19:10, сегодня
Как сэкономить на коммуналке: снижаем расходы на ЖКХ перед повышением тарифов в Екатеринбурге
18:42, сегодня
На трассе Пермь – Екатеринбург полицейские обогрели замерзшего водителя грузовика
18:40, сегодня
8 декабря в Екатеринбурге на улице Саввы Белых, 3, открылась новая аптека Живика
Свердловчанин умер от малярии после отпуска на Гоа
18:24, сегодня
«Егор Крид на стероидах»: рецензия на фильм «Три Икса: Мировое господство»
18:02, сегодня
В Екатеринбурге сотрудник МЧС пытался покончить с собой на рабочем месте после разговора с беременной женой
17:04, сегодня2
Два человека погибли во время пожара в екатеринбургской пятиэтажке
16:52, сегодня
«Это нормальный нарциссизм»: екатеринбургский психолог объяснила, почему подростки фотографируются голыми
16:30, сегодня1
Екатеринбургская интернет-звезда Лиза Монеточка выпустила клип об уходе к реалистам
16:27, сегодня
Ажиотаж возле штаба ЦВО: в Екатеринбург приехал министр обороны Шойгу
16:12, сегодня
Цех ЗиКа, у которого рухнула крыша, будут перестраивать и запускать летом 2017
15:50, сегодня
Екатеринбург попал в схему межконтинентального метро Илона Маска
15:41, сегодня
В феврале екатеринбуржцы смогут бесплатно провериться на онкологию
15:10, сегодня
Сыновей убитой тагильчанки Дарьи Зембицкой отвезли в городской реабилитационный центр
15:00, сегодня
Свердловские чиновники регулярно таскают посуду из столовой
13:50, сегодня
В Свердловской области поймали мошенницу, торговавшую дипломами и водительскими правами
13:30, сегодня
На Первый канал съездила, а к сыну – нет: малыша екатеринбурженки, которая жила под теплотрассой, отдадут в дом ребенка
13:26, сегодня
Екатеринбургский депутат рассказал о состоянии 15-летней дочери, чьи фото нашли на сайте секс-услуг
13:10, сегодня1
В Свердловской области уменьшилось число тяжких преступлений
13:00, сегодня
В Екатеринбурге таксист сбежал после ДТП и бросил машину с пассажирами на дороге
12:34, сегодня
Следователи возбудили дело из-за взрыва на стройке «Ленты» в Екатеринбурге
12:30, сегодня
На екатеринбургском заводе, где обрушилась крыша, нашли десятки нарушений
12:27, сегодня
«Лада» врезалась в трактор на свердловской трассе: пассажир легковушки погиб
11:34, сегодня
В Тавде прокуратура нашла причину смога над городом
11:26, сегодня
Погода в Екатеринбурге продолжает радовать: на выходные обещают потепление
10:54, сегодня
В Заречном елка, выброшенная с седьмого этажа, разбила окно
10:50, сегодня
В Екатеринбурге везунчик выиграл в лотерею 9 миллионов рублей
10:30, сегодня
Интимные фото 15-летней дочери депутата из Екатеринбурга на сайт секс-услуг выложил ее бывший парень
10:00, сегодня2
В Екатеринбурге троллейбусы и машины попали в ледяной плен из-за прорыва трубы на Уралмаше
09:30, сегодня
В Екатеринбурге на перекрестке сбили ребенка-нарушителя
09:13, сегодня
Дошли до ручки: в Екатеринбурге против блогера и ловца покемонов возбудили новое уголовное дело
09:10, сегодня
Выходные в Екатеринбурге с 21 по 22 января: изобретения Леонардо да Винчи, туристическая эстафета и трюки на велосипедах
09:00, сегодня
Мест хватит не всем, или Как записать ребенка в школу в Екатеринбурге
08:47, сегодня
Атмосфера 90-х, высокие цены, маленькие зарплаты: экс-уральцы рассказали о том, как теперь живет Крым
08:30, сегодня3
«Боже, что я делаю?» Журналист «Нашей Газеты» поделилась ощущениями после посещения одной из екатеринбургских купелей
23:38, 19.01.2017
Суд в Екатеринбурге продлил арест блогеру Руслану Соколовскому
20:36, 19.01.2017
В Екатеринбурге пайщики «Бухты Квинс» выступили против участия экс-депутата Владимира Конькова в строительстве
20:12, 19.01.2017
Прокуратура требует закрыть свалку в Верхней Пышме
19:05, 19.01.2017
Полицейские начальники сдавали нормативы по стрельбе и проходили фейс-контроль
19:05, 19.01.2017
В Екатеринбурге 15-летняя дочь депутата попала на сайт секс-услуг
19:00, 19.01.20172
19 января в Екатеринбурге: Новиков и Соколовский
18:59, 19.01.2017
В Серове восьмилетний мальчик бросился под колеса «четырнадцатой»
18:31, 19.01.2017
Свердловчане спустятся с горы Долгой в Нижнем Тагиле с фонариками ради рекорда
18:10, 19.01.2017
Соколовский в СИЗО: грустит от православной литературы и размышляет о даосизме
18:00, 19.01.2017
В парках Екатеринбурга запретят выгуливать верблюдов и пони
18:00, 19.01.2017
Из-за заявления вице-премьера России Игоря Шувалова упал курс рубля
17:40, 19.01.2017
Полицейские пытаются опознать труп мужчины, который нашли под Каменском-Уральским
17:30, 19.01.2017
В Екатеринбурге разваливается памятник архитектуры: балкон особняка приходится подпирать деревянными балками
17:29, 19.01.2017
В центре Екатеринбурга маршрутка врезалась в иномарку
17:10, 19.01.2017
Вкусного привалило: 11 килограммов черной икры отобрали таможенники в Кольцово
17:02, 19.01.2017

На трассе Пермь – Екатеринбург полицейские обогрели замерзшего водителя грузовика

На трассе Пермь – Екатеринбург полицейские обогрели замерзшего водителя грузовика
16+
Фото: ОГИБДД МО МВД России «Красноуфимский»
Мужчина мог замерзнуть во сне, если бы его не разбудили полицейские.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.01.2017

В среду, 18 января, на 179-м километре автодороги Пермь – Екатеринбург сотрудники экипажа ДПС отдела МВД России «Красноуфимский» Вадим Королев и Евгений Кустов спасли водителя грузовика, рассказали в пресс-службе полицейского главка.

В тот день в области морозы достигли минус 30 градусов. Инспекторы патрулировали трассу, когда заметили грузовик, припаркованный на обочине. У машины не горели габаритные огни. Полицейские остановились, чтобы узнать, не требуется ли водителю помощь.

В салоне грузовика инспекторы увидели водителя, сидевшего неподвижно с закрытыми глазами. Они открыли дверь и разбудили мужчину. Тот рассказал, что потерял ориентир во времени и мог замерзнуть во сне, если бы не полицейские. Как оказалось, его машина сломалась еще во вторник, и он не знал, кого позвать на помощь.

Инспекторы отогрели водителя в патрульной машине и попытались завести грузовик. Но запустить двигатель не удалось. Тогда стражи порядка доставили водителя в кафе, а машину – на стоянку. На этой счастливой ноте мужчина поблагодарил полицейских за помощь.

  • Свердловская полиция настоятельно рекомендует автомобилистам на время морозов отказаться от дальних поездок, особенно ночью. Если все же произошла неприятность на дороге,  нужно звонить по номеру «горячей линии» 112.
  • По номеру 112 можно позвонить, даже если в телефоне нет SIM-карты, или нет сети оператора, или у вас отрицательный баланс. После набора номера телефон попытается отправить сигнал вашему оператору и в случае неудачной попытки переадресует его на одну из доступных сетей.
Юнна Зузенкова, 20.01.2017, 18:40
Тэги: ГИБДД, Авто
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Подпишитесь на рассылку

ИГИЛ Бэби-боксы Суд Грипп в Екатеринбурге Образование Криминал Баскетбол Производство Мужчины Военный репортаж История успеха Репортаж Мотоциклы Голодовка в колонии Транспортная реформа Животные Еда Сибирская язва Музыка Новости дня Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Война ритуальных агентств Горячее Волейбол Расстрел на Депутатской Туризм Экономия Расписание Деньги ЗАГС Приговор Лошагину Красота История Екатеринбурга Рейтинг Эксклюзив Отдых Отношения Интернет Спорт Обрушение крыши на Калинина Культура Семья Дорожные воины Самолет Минобороны упал в Якутии Новости Катастрофа Отключение света Уралмаш, Эльмаш Рецензия Недвижимость Личное Новый год ДТП Мировые новости Шоу-бизнес Пусть говорят Хэллоуин-2015 Мистика Жизнь в городе Секс Здоровье Хоккей Кто заработал Дети СМИ Статистика Знаменитости Кризис и санкции Биатлон Скорая помощь Опрос Медицина Взрыв Слухи Растения Смерть Грипп Транспорт Женщины Ловец покемонов Корь Строительство Афиша Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Религия Ельцин-центр Интервью Крушение самолета под Ростовом Гололед Розыск Коллекторы Парковки Необычное Храм святой Екатерины Экономика Конкурсы Снос монастыря на Качканаре Расстрел Дороги Взятки Школа Бизнес Ошибки врачей Доска позора Новости России В Екатеринбурге -40 градусов Развлечения Позитив Высокие технологии Психология ГИБДД Общественный транспорт ЖКХ Мода Убийство в Рахмангулово Лайфхак Фото Мультимедиа Тест Путин Погода ЧМ-2018 Самолет Футбол Скандалы Происшествия Выставки Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Политика МЧС Скандал с Новиковым ВУЗ Приостановка полетов в Египет Ту 154 Дело Пьянкова В Египте разбился самолет с российскими туристами Дом-2 Видео Студенты Авто Искусство Пожар Горящие авто

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru