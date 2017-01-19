На трассе Пермь – Екатеринбург полицейские обогрели замерзшего водителя грузовика

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.01.2017
В среду, 18 января, на 179-м километре автодороги Пермь – Екатеринбург сотрудники экипажа ДПС отдела МВД России «Красноуфимский» Вадим Королев и Евгений Кустов спасли водителя грузовика, рассказали в пресс-службе полицейского главка.
В тот день в области морозы достигли минус 30 градусов. Инспекторы патрулировали трассу, когда заметили грузовик, припаркованный на обочине. У машины не горели габаритные огни. Полицейские остановились, чтобы узнать, не требуется ли водителю помощь.
В салоне грузовика инспекторы увидели водителя, сидевшего неподвижно с закрытыми глазами. Они открыли дверь и разбудили мужчину. Тот рассказал, что потерял ориентир во времени и мог замерзнуть во сне, если бы не полицейские. Как оказалось, его машина сломалась еще во вторник, и он не знал, кого позвать на помощь.
Инспекторы отогрели водителя в патрульной машине и попытались завести грузовик. Но запустить двигатель не удалось. Тогда стражи порядка доставили водителя в кафе, а машину – на стоянку. На этой счастливой ноте мужчина поблагодарил полицейских за помощь.
- Свердловская полиция настоятельно рекомендует автомобилистам на время морозов отказаться от дальних поездок, особенно ночью. Если все же произошла неприятность на дороге, нужно звонить по номеру «горячей линии» 112.
- По номеру 112 можно позвонить, даже если в телефоне нет SIM-карты, или нет сети оператора, или у вас отрицательный баланс. После набора номера телефон попытается отправить сигнал вашему оператору и в случае неудачной попытки переадресует его на одну из доступных сетей.