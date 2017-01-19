«Лада» врезалась в трактор на свердловской трассе: пассажир легковушки погиб

В момент столкновения в «Ладе» находились пять человек.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.01.2017
В столкновении «Лады» и трактора на трассе Пермь – Екатеринбург погиб пассажир легкового автомобиля, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД 19 января.
Смертельная авария произошла около четырех часов дня на 327-м километре Пермского тракта. Водитель «Лады» пошел на обгон трактора К-702, но не учел боковой интервал, в результате автомобиль столкнулся с тяжелой техникой.
В ДТП погиб 30-летний пассажир «Лады», мужчина сидел на заднем сиденье справа – именно в это место пришелся удар. В ГИБДД сообщили, что пассажир был не пристегнут ремнем безопасности.
- Всего в «Ладе» ехали пять человек. Водитель и другие пассажиры не пострадали.
- Вечером того же дня в Екатеринбурге на улице Ангарской под колеса иномарки попал ребенок. Школьник получил серьезные травмы – врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга, перелом голени и закрытую черепно-мозговую травму.