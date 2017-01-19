В Екатеринбурге на перекрестке сбили ребенка-нарушителя

Школьник переходил дорогу в неположенном месте.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.01.2017
Вечером 19 января в Екатеринбурге на улице Ангрская недалеко от дома №41 произошла авария, в которой серьезно пострадал школьник.
Водитель за рулем автомобиля «Киа» ехал со стороны улицы Техническая в сторону Билимбаевской. Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому перекрестку. Водитель, видимо, не заметил ребенка и допустил наезд.
Прибывшие на место медики диагностировали у мальчика сотрясение мозга, перелом голени и закрытую черепно-мозговую травму. На скорой его увезли в детскую больницу № 9.
- По Правилам дорожного движения пешеходы должны переходить проезжую часть только по подземным переходам и в местах, где обозначен переход, а если их нет – на перекрестках по линии тротуаров или обочин. При отсутствии пешеходного перехода можно переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части, если нет разделительной полосы и барьерных ограждений.