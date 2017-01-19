В Екатеринбурге таксист сбежал после ДТП и бросил машину с пассажирами на дороге

Авария произошла вечером в четверг на проспекте Космонавтов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.01.2017

Вечером в четверг, 19 января, на проспекте Космонавтов «Дэу Нексия» протаранила ВАЗ 2109. Пострадали два человека. Водитель «Нексии», которая оказалась машиной такси, сбежал с места ДТП.

Авария произошла на пересечении улицы Артинской и проспекта Космонавтов. Как рассказали очевидцы, ВАЗ поворачивал с Артинской направо на зеленый, и в него на полном ходу врезалась «Дэу Нексия», которая ехала по Космонавтов со стороны Уралмаша. Удар попал в заднее левое колесо ВАЗа.

– Водитель такси ехал по проспекту Космонавтов со стороны Уралмаша и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2109, выезжающим с улицы Артинской. После чего он покинул место ДТП, оставив машину, — уточнили в отделении пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу.

Фото: ИА «Ночные новости»

Как сообщили «Ночные новости», в ВАЗе было три человека: водитель и две пассажирки. Обеих женщин увезли на скорой в 23-ю городскую больницу, у одной серьезные травмы.