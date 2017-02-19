На свердловской трассе столкнулись пять машин: три человека погибли, двое ранены

В аварию попали два грузовика и три легковушки.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.02.2017
Утром 20 февраля в массовом ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург погибли три человека, еще двое госпитализированы, сообщили в областном управлении ГИБДД.
Трагедия произошла на 262-м километре трассы в половине первого дня. По предварительной информации, мужчина за рулем «семерки» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Тойотой», а затем лоб в лоб врезался в грузовик «ДАФ». «Тойоту» от удара отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с грузовиком «Вольво» и легковым автомобилем «Форд».
ДТП унесло жизни трех человек – погибли водитель и пассажиры отечественного автомобиля. Водитель и пассажир «Форда» госпитализированы с различными травмами.
- На месте аварии работают автоинспекторы и сотрудники МЧС, движение транспорта в районе столкновения затруднено.