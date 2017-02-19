«Рено Сандеро» сгорел в Нижнем Тагиле из-за проводки

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.02.2017
В воскресенье, 19 февраля, припаркованный на улице «Рено Сандеро», сгорел в Нижнем Тагиле из-за неисправности электропроводки, написал 20 февраля Tagilcity.ru.
Машина загорелась на улице Подсобной в микрорайоне Северном. В МЧС отметили, что, вероятно, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки.
— Сигнал о пожаре поступил 19 февраля, в воскресенье, около 15 часов. На место происшествия прибыли 5 пожарных, которые справились с огнем за считанные минуты. Огонь повредил обшивку салона автомобиля «Рено Сандеро». Предполагаемая причина произошедшего – короткое замыкание электропроводки, — рассказали в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.
- Неисправности электропроводки практически каждый месяц становятся причиной пожаров в Нижнем Тагиле. В начале февраля в центре города сгорела «Газель». А 12 февраля во Дворце ледового спорта произошло задымление из-за перегревшегося кабеля.