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В Екатеринбурге из-за ДТП на перекрестке 8 Марта — Фрунзе трамваи не могли попасть в парк

В Екатеринбурге из-за ДТП на перекрестке 8 Марта — Фрунзе трамваи не могли попасть в парк
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Из-за аварии оказались перекрыты трамвайные пути.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.02.2017

В Екатеринбурге вечером 20 февраля возле перекрестка улиц 8 Марта — Фрунзе произошло ДТП, сообщают очевидцы.

По словам свидетелей, дорогу не поделили две иномарки. Предположительно, одна из машин попыталась развернуться через трамвайные пути и въехала в бок другому автомобилю.

На месте происшествия дежурит машина скорой помощи, однако о пострадавших информация не поступала. Из-за аварии остановилось трамвайное движение по улице 8 Марта. Несколько вагонов в это время пытались вернуться в парк, заезд в который осуществляется по улице Фрунзе.

  • Ранее транспортный хаос на протяжении нескольких часов наблюдался в центре города. Из-за потопа в микрорайоне Втузгородок встали несколько улиц, включая Малышева. Тяжело было передвигаться как автомобилистам, так и пешеходам.
Сергей Беляев, 20.02.2017, 23:02
Тэги: ДТП, Дороги
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