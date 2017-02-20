В Екатеринбурге из-за ДТП на перекрестке 8 Марта — Фрунзе трамваи не могли попасть в парк

Из-за аварии оказались перекрыты трамвайные пути.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.02.2017

В Екатеринбурге вечером 20 февраля возле перекрестка улиц 8 Марта — Фрунзе произошло ДТП, сообщают очевидцы.

По словам свидетелей, дорогу не поделили две иномарки. Предположительно, одна из машин попыталась развернуться через трамвайные пути и въехала в бок другому автомобилю.

На месте происшествия дежурит машина скорой помощи, однако о пострадавших информация не поступала. Из-за аварии остановилось трамвайное движение по улице 8 Марта. Несколько вагонов в это время пытались вернуться в парк, заезд в который осуществляется по улице Фрунзе.