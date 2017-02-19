С начала года в ДТП на свердловских трассах пострадало почти полсотни детей

Это на 40 процентов больше по сравнению с началом 2016 года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.02.2017

В Свердловской области за два месяца 2017 года в авариях пострадали 43 ребенка, сообщили в областном управлении ГИБДД сегодня, 20 февраля.

С начала 2017 года в Свердловской области произошло 38 дорожных аварий, жертвами которых стали дети. Один ребенок в результате ДТП погиб, еще 43 получили различные травмы.

За январь и февраль 2016 года на свердловских дорогах произошло 27 ДТП, пострадали 27 детей, еще пять несовершеннолетних погибли – это на 40 процентов меньше по сравнению с показателями текущего года.

В автоинспекции отметили, что только за минувшие выходные в Свердловской области произошло четыре ДТП с участием детей – в Тугулыме 15-летняя пассажирка автомобиля пострадала при столкновении с другой машиной, пятилетний ребенок получил травмы в ДТП на трассе Нижние Серги – Арти. В Екатеринбурге на Уралмаше иномарка сбила 15-летнего подростка, еще один несовершеннолетний попал под колеса «Шкоды» в селе Покровском.

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