В Екатеринбурге в массовом ДТП пострадал четырехлетний ребенок

Аварию спровоцировала женщина-водитель, в машине которой находился малыш.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.03.2017

В Екатеринбурге утром 20 марта около перекрестка улиц Токарей и Крауля столкнулись три автомобиля, пострадал маленький ребенок, сообщили в службе спасения «Сова».

Около восьми часов утра женщина за рулем «Хендэ Солярис» выехала из двора на улице Крауля и попыталась занять крайнюю левую полосу на дороге, не убедившись при этом в безопасности своего маневра. Водитель «Ниссана», который двигался по этой полосе, не успел остановиться перед «Хендэ» и врезался в его заднюю левую дверь, а затем, продолжив двигаться по инерции, столкнулся с «Фордом», стоявшим в пробке.

Первый удар пришелся на пассажирское сиденье «Хендэ», на котором в бустере сидел четырехлетний ребенок . Пострадавшего доставили в детскую больницу для обследования, позже в ГИБДД сообщили, что ребенок серьезных травм не получил.

Из-за ДТП движение на улице Токарей со стороны Сортировки было затруднено, образовалась большая пробка.

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!