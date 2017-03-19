Прокуратура подала в суд на власти свердловского города за колеи и выбоины на дороге

Во время проверки на одной из улиц Режа обнаружили девятисантиметровые колеи, выбоины и трещины.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.03.2017

В Реже прокуратура обратилась в суд с требованием заставить власти муниципалитета отремонтировать дорогу на улице Костоусова, сообщили в пресс-службе ведомства 20 марта.

Сотрудники прокуратуры вместе с ГИБДД по Режевскому району проверили состояние дорог в Реже. Во время проверки специалисты зафиксировали на улице Костоусова выбоины, трещины, девятисантиметровые колеи, нарушения продольного и поперечного профилей, что затрудняет движение машин и создает опасную ситуацию для водителей и пешеходов.

Поскольку ответственность за состояние дорог несут власти города, прокуратура обратилась с иском в суд, требуя признать бездействие властей и заставить их отремонтировать проблемный участок.

Рассмотрение иска ведомство держит на контроле.

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