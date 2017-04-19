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На Полевском тракте около Горного Щита водитель ВАЗа насмерть сбил пешехода

На Полевском тракте около Горного Щита водитель ВАЗа насмерть сбил пешехода
16+
Фото: служба спасения «Сова»
Мужчина шел по неосвещенной трассе поздно ночью.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.04.2017

В ночь на 20 апреля на Полевском тракте был насмерть сбит мужчина, который шел по дороге, сообщили в службе спасения «Сова». 
 
Авария произошла в 00.10 на 16-м километре Полевского тракта. За рулем ВАЗ-2114 был 34-летний водитель.
 

— Водитель автомобиля ВАЗ-2114, двигаясь из Екатеринбурга в сторону Горного Щита, совершил наезд на пешехода. Мужчина погиб на месте. По данному материалу проводиться административное расследование, — сообщил Андрей Мардвинов, ответственный по полку ДПС.

Как уточнили в ГИБДД, мужчина переходил дорогу в неположенном месте, на трассе в такое время абсолютно темно, нет освещения. Ограничений по скорости на этом дорожном отрезке нет.
 
  • Личность погибшего устанавливается: это был мужчина средних лет, в спортивных кроссовках, темных джинсах, черной кожаной куртке.
  • Водитель не пострадал. Автомобиль получил серьезные повреждения: у него разбито лобовое стекло, помят капот.
Марина Подкорытова, 20.04.2017, 09:27
Тэги: ДТП, Авто, Смерть
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