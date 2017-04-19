На Полевском тракте около Горного Щита водитель ВАЗа насмерть сбил пешехода

Мужчина шел по неосвещенной трассе поздно ночью.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.04.2017

В ночь на 20 апреля на Полевском тракте был насмерть сбит мужчина, который шел по дороге, сообщили в службе спасения «Сова».

Авария произошла в 00.10 на 16-м километре Полевского тракта. За рулем ВАЗ-2114 был 34-летний водитель.

— Водитель автомобиля ВАЗ-2114, двигаясь из Екатеринбурга в сторону Горного Щита, совершил наезд на пешехода. Мужчина погиб на месте. По данному материалу проводиться административное расследование, — сообщил Андрей Мардвинов, ответственный по полку ДПС.

Как уточнили в ГИБДД, мужчина переходил дорогу в неположенном месте, на трассе в такое время абсолютно темно, нет освещения. Ограничений по скорости на этом дорожном отрезке нет.