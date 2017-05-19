На свердловской трассе трактор упал в кювет и встал на крышу

Рабочие проводили ремонт дорожного полотна.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.05.2017

На Серовском тракте 20 мая перевернулся трактор, который ремонтировал асфальт, сообщает Znak.com.

ДТП произошло на 48-м километре трассы Екатеринбург - Серов. один тракторов, на котором рабочие осуществляли ремонт дорожного полотна, съехал в кювет и встал на крышу.

Всего на этом участке трассы ремонтом занимались три спецмашины. По словам очевидцев, рядом протекает река, из-за которой насыпь над обочиной состоит из песка и глины. Грунт не выдержал веса трактора, когда он выехал на обочину, и провалился.

На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД. Авария спровоцировала крупную пробку - одна полоса ремонтируется, в районе ДТП скопились машины автоинспекторов, что создало значительный затор.