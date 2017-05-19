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На свердловской трассе трактор упал в кювет и встал на крышу

На свердловской трассе трактор упал в кювет и встал на крышу
16+
Фото: Znak.com
Рабочие проводили ремонт дорожного полотна.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.05.2017

На Серовском тракте 20 мая перевернулся трактор, который ремонтировал асфальт, сообщает Znak.com.
 
ДТП произошло на 48-м километре трассы Екатеринбург - Серов. один тракторов, на котором рабочие осуществляли ремонт дорожного полотна, съехал в кювет и встал на крышу.
 
Всего на этом участке трассы ремонтом занимались три спецмашины. По словам очевидцев, рядом протекает река, из-за которой насыпь над обочиной состоит из песка и глины. Грунт не выдержал веса трактора, когда он выехал на обочину, и провалился.
 
На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД. Авария спровоцировала крупную пробку - одна полоса ремонтируется, в районе ДТП скопились машины автоинспекторов, что создало значительный затор.
  • В ДТП никто не пострадал, его причины устанавливаются.
Маша Шмурыгина, 20.05.2017, 14:29
Тэги: ДТП, Фото
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