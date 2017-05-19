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В Екатеринбурге трамвай столкнулся с Rolls-Royce за 20 миллионов рублей

В Екатеринбурге трамвай столкнулся с Rolls-Royce за 20 миллионов рублей
16+
Фото: vk.com/incekb
Столкновение произошло в центре города.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.05.2017

В Екатеринбурге 19 мая на улице Радищева трамвай столкнулся с автомобилем Rolls-Royce Wraith, сообщают в соцсетях очевидцы.
 
Столкновение элитной иномарки и общественного транспорта произошло вечером 19 мая возле клубного дома «Тихвин». Серьезных повреждений автомобиль и травмай избежали - Rolls-Royce задел трамвай по касательной. После аварии дорогой автомобиль окружили прохожие, заинтересовавшиеся необычным ДТП. Рядом с машиной стоял мужчина в костюме - возможно, владелец Rolls-Royce.
 
 
Цена Rolls-Royce Wraith, продажи которых начались в 2013 году, - от 19 миллионов рублей. Поэтому, несмотря на незначительные последствия аварии, владельцу элитного авто придется заплатить немалую сумму за ремонт.
  • Пользователи соцсетей предположили, что автомобиль стоит, как два трамвая. Называли и цену - 24 миллиона рублей за новый Rolls-Royce Wraith, поэтому некоторые усомнились, что страховая осилит выплаты.
Маша Шмурыгина, 20.05.2017, 11:02
Тэги: ДТП, Фото
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Горожанин20 мая 2017, 12:32
Значит трамвай победил иностранца.
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Люба Зарова20 мая 2017, 12:43
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