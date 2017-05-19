В Екатеринбурге трамвай столкнулся с Rolls-Royce за 20 миллионов рублей

Столкновение произошло в центре города.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.05.2017

В Екатеринбурге 19 мая на улице Радищева трамвай столкнулся с автомобилем Rolls-Royce Wraith, сообщают в соцсетях очевидцы.

Столкновение элитной иномарки и общественного транспорта произошло вечером 19 мая возле клубного дома «Тихвин». Серьезных повреждений автомобиль и травмай избежали - Rolls-Royce задел трамвай по касательной. После аварии дорогой автомобиль окружили прохожие, заинтересовавшиеся необычным ДТП. Рядом с машиной стоял мужчина в костюме - возможно, владелец Rolls-Royce.

Цена Rolls-Royce Wraith, продажи которых начались в 2013 году, - от 19 миллионов рублей. Поэтому, несмотря на незначительные последствия аварии, владельцу элитного авто придется заплатить немалую сумму за ремонт.