В Екатеринбурге «Фольксваген» сбил 11-летнюю велосипедистку

Девочку госпитализировали.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.05.2017
В Екатеринбурге на улице Луначарского «Фольксваген Гольф» сбил 11-летнюю девочку, которая ехала на велосипеде, сообщили в городском управлении ГИБДД 20 мая.
Мужчина 1987 года рождения выезжал на проезжую часть из двора около восьми часов вечера. Водитель не заметил 11-летнюю девочку на велосипеде, которая ехала по тротуару, и сбил ее.
Пострадавшую доставили в детскую больницу № 9, где медики диагностировали у ребенка ушибы. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии. Известно, что водительский стаж мужчины составляет 12 лет.
- В автоинспекции напомнили, что велосипедисты должны пересекать проезжую часть пешком и катить велосипед рядом.
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Вечером 18 мая на улице Таватуйской в Екатеринбурге пьяный водитель сбил подростка, который проезжал перекресток на велосипеде. Мальчика доставили в больницу с травмой головы.