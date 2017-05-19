В Свердловской области грузовик сбил молодого человека с велосипедом

22-летний парень получил многочисленные переломы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.05.2017

Под Первоуральском грузовик сбил 22-летнего велосипедиста, сообщили областном управлении ГИБДД 18 мая.

22-летний парень ехал на велосипеде в Екатеринбург по трассе Пермь – Екатеринбург. На 335-м километре он решил пересечь дорогу – он доехал до пешеходного перехода, спешился и пошел по переходу пешком.

Автомобиль «Хендэ», который ехал по левой полосе, остановился перед пешеходом, а грузовик MAN, двигавшийся по правой, не успел остановиться – водитель слишком поздно заметил молодого человека на дороге.