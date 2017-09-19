В Екатеринбурге 23-летний водитель на Renault сбил сотрудницу ГИБДД

Женщина переходила дорогу возле здания областного управления автоинспекции.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.09.2017

В Екатеринбурге на улице Чкалова Renault Megane сбил сотрудницу ГИБДД.

Иномарка сбила 31-летнюю сотрудницу автоинспекции, которая переходила дорогу возле здания областного управления ГИБДД. Об инциденте сообщили Е1 очевидцы. По словам официального представителя ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, ДТП произошло в семь часов вечера. Под колеса Renault Megane, которым управлял 23-летний водитель, попала капитан полиции.

Женщина была без формы, она переходила дорогу по пешеходному переходу. Автомобилист не заметил пешехода и сбил ее. Пострадавшую доставили в больницу для медосмотра. По данным ГИБДД, женщина получила сотрясение мозга и перелом костей таза.

По факту ДТП проводится проверка.

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