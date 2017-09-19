В Свердловской области ДПС устроила погоню за водителем без прав, который вез четверых детей в школу

Маленькие пассажиры не были пристегнуты даже ремнями безопасности.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.09.2017

ГИБДД Свердловской области провело в Богдановичском районе рейд, направленный на выявление нарушений ПДД водителями при перевозке детей.

Нарядом ДПС был остановлен водитель "девятки", который не остановился по требованию и решил оторваться от инспекторов. За рулем оказался 29-летний мужчина, которого лишили прав в 2015 году за пьяную езду.

При этом на заднем сиденье машины были четверо детей от 6 до 10 лет, а впереди ехала супруга лихача.

Маленькие пассажиры перевозились без детских кресел и не были пристегнуты даже ремнями безопасности.

– Немного позже супруга водителя, которая также находилась в автомобиле, возмущаясь на действия сотрудников ГИБДД об остановке автомобиля, забрала детей и повела их в школу, – сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В отношении водителя составлены административные материалы за нарушение правил перевозки детей, за управление транспортным средством лицом, лишенным специального права, за отсутствие страхового полиса ОСАГО, а также неуплату в срок штрафов за нарушение ПДД.

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