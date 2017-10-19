Дорогу на Серебрянку, на которую уральцы жаловались Путину, закончили ремонтировать

До поселка доехал глава минтранса Василий Старков.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.10.2017

В Свердловской области закончили ремонтировать дорогу на Серебрянку, на которую уральцы два года назад пожаловались президенту РФ Владимиру Путину. Как рассказали в департаменте информационной политики губернатора региона, сегодня работы оценивал и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков.

Вместе с коллегами из Управавтодора и подрядной организации, он доехал до села. Несмотря на ненастье, трудностей с проездом у участников инспекции не возникло.

– Мы видим, что даже в осеннюю распутицу до Серебрянки можно беспрепятственно доехать, – подчеркнул Василий Старков. – Считаю, что с поставленными задачами и подрядчик, и заказчик справились. Все виды работ выполнены.

В "дорожную карту" по дороге на Серебрянку вошел не только сам ремонт, а также строительство пожарного депо и волоконно-оптической линии связи.

На все работы было направлено 285 миллионов рублей.

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