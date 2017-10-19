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Новый регламент ГИБДД: машины смогут останавливать для проверки в любом месте

Новый регламент ГИБДД: машины смогут останавливать для проверки в любом месте
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Но "засады" устраивать запрещено.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.10.2017

С пятницы, 20 октября, вступает в силу новый регламент ГИБДД. Как рассказал на пресс-конференции в ТАСС начальник УГИБДД по Свердловской области Юрий Демин, это документ, скорее, для внутреннего пользования, но некоторые важные моменты касаются и водителей.

– Инспектор имеет полное право остановить автомобиль в любом месте и любое время просто для проверки документов, без объяснения причин и каких-то спецопераций, вне постов ДПС, в местах определенных руководителем подразделения. При это уверен, что найдутся водители, которые будут идти на конфликт и требовать регламенты или документы, подтверждающие, что проводится рейд и прочее. Не советую им этого делать, надо быть взаимовежливыми с инспектором, – уточнил Юрий Демин.

Главным условием является то, что патрульную машину должно быть хорошо видно всем участникам дорожного движения: новый регламент запрещает устраивать "засады" на дорогах. На что Демин уточнил, что если на дороге будет по одной полосе в каждую сторону, то патрульную машину будут вынуждены оставить при въезде на дорогу, чтобы не мешать движению, но "засадой" это считаться не должно. 

Согласно новому регламенту, инспектор вправе попросить водителя выйти из автомобиля в случае обнаружения признаков опьянения, болезненного состояния или подозрения, что водитель провозит в салоне автомобиля запрещенные предметы.

– При то после медэкспертизы на алкоголь и наркотики в случае отрицательного результата водителя должны будут доставить обратно к его автомобилю, откуда его увезли, – уточнил Демин.

Важным пунктом станет и то, что водителю, попавшему в ДТП, теперь потребуется только справка об аварии из ГИБДД, которую он предоставит страховой компании. Если же там будут требовать фотографии и другие документы, то, по словам Демина, страховщики сами должны будут обращатсья в ГИБДД.
 
А вот если в незначительном ДТП без пострадавших водители не захотят самостоятельно договориться между собой о степени вины и убрать машины с проезжей части, чтобы не мешать другим участникам движения, то на автовладельцев составят протоколы. 
  • В новом регламенте также четко прописано, что все действия инспектор должен совершать в поле зрения видеорегистратора.
  • Также с 20 октября 2017 года полицейские больше не смогут забирать водительские удостоверения, снимать номера и запрещать эксплуатацию автомобилей. 
  • По регламенту, что водитель теперь сможет показать инспектору только электронную копию полиса ОСАГО, ее распечатанный вариант иметь не обязательно.
Марина Подкорытова, 20.10.2017, 15:52
Тэги: ГИБДД, Дороги, Авто
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