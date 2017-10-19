Новый регламент ГИБДД: машины смогут останавливать для проверки в любом месте

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.10.2017
– Инспектор имеет полное право остановить автомобиль в любом месте и любое время просто для проверки документов, без объяснения причин и каких-то спецопераций, вне постов ДПС, в местах определенных руководителем подразделения. При это уверен, что найдутся водители, которые будут идти на конфликт и требовать регламенты или документы, подтверждающие, что проводится рейд и прочее. Не советую им этого делать, надо быть взаимовежливыми с инспектором, – уточнил Юрий Демин.
Главным условием является то, что патрульную машину должно быть хорошо видно всем участникам дорожного движения: новый регламент запрещает устраивать "засады" на дорогах. На что Демин уточнил, что если на дороге будет по одной полосе в каждую сторону, то патрульную машину будут вынуждены оставить при въезде на дорогу, чтобы не мешать движению, но "засадой" это считаться не должно.
– При то после медэкспертизы на алкоголь и наркотики в случае отрицательного результата водителя должны будут доставить обратно к его автомобилю, откуда его увезли, – уточнил Демин.
- В новом регламенте также четко прописано, что все действия инспектор должен совершать в поле зрения видеорегистратора.
- Также с 20 октября 2017 года полицейские больше не смогут забирать водительские удостоверения, снимать номера и запрещать эксплуатацию автомобилей.
- По регламенту, что водитель теперь сможет показать инспектору только электронную копию полиса ОСАГО, ее распечатанный вариант иметь не обязательно.