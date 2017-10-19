Глава свердловской ГИБДД назвал «абсурдом» идею платного въезда в центр Екатеринбурга

Ранее предложение поддержали в мэрии.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.10.2017
Глава Госавтоинспекции Свердловской области Юрий Демин высказался против платного въезда в центр Екатеринбурга.
– Не очень довольны жители, когда расширяют платное пространство. Определенная часть у нас проходит транзитом по проспекту Ленина, 8 марта и Малышева. Им всем платить? Это же абсурд! Это в определенной степени пиар. Не надо будоражить общественное мнение, – заявил Демин в ходе пресс-конференции.
- Напомним, что с предложением о платном въезде в центр уральской столицы выступили в городской администрации.
- Также Екатеринбург хотят полностью закрыть для большегрузов.
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