Реконструкцию сооружения проинспектировал Александр Якоб.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.10.2017
Сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб наведался на место реконструкции Макаровского моста, который полностью закрыли 7 октября. Глава городской администрации сообщил, что сроки открытия сдвинулись на один день – на 24 октября.
– Рабочим осталось пропилить 40 метров, и часть моста будет отрезана. Испытания начнутся, когда пропил будет полностью завершен, чтобы максимально ослабить конструкцию. Московский институт проанализирует данные в воскресенье и в понедельник. Если заключение будет положительным, то уже во вторник мы откроем движение, – заявил Якоб.
- Добавим, что после закрытия Макаровского моста в городе резко осложнилась ситуация на дорогах.