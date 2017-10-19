В Екатеринбурге поймали серийных угонщиков Solaris

Напарники перегоняли иномарки в Первоуральск.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.10.2017

Полиция Екатеринбурга направила в суд уголовное дело в отношении двух серийных угонщиков автомобилей Hyundai Solaris. Двое злоумышленников воровали иномарки с марта по май 2017 года, после чего перегоняли их в Первоуральск на хранение.

фото: пресс-служба МВД Екатеринбурга

– Для хищений напарники определяли машины без сигнализаций. Сбывать автомобили они не собирались, а планировали их возвращать собственникам за вознаграждение. Через социальные сети связывались с владельцами похищенных автомобилей и предлагали за них выкуп, – рассказали в пресс-службе городской полиции.

Старший из напарников вскрывал нужный автомобиль, а второй его прикрывал.

В ходе проведения спецоперации 2 мая сыщики с бойцами Росгвардии задержали угонщиков с поличным на окраине Первоуральска, где они занимались разбором на запчасти одного из своих "трофеев", после того как не добились от собственника автомобиля требуемого вознаграждения.

В зависимости от степени вины каждого из членов группы они могут получить до 6 лет лишения свободы.

До решения суда обвиняемые будут в СИЗО.

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