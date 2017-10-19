В Свердловской области Chevrolet насмерть сбил 86-летнюю женщину

Пенсионерка переходила трассу в темноте.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.10.2017

В Свердловской области вечером 19 октября Chevrolet насмерть сбил 86-летнюю пенсионерку.

Женщина за рулем иномарки не заметила в темноте пенсионерку, которая переходила проезжую часть перед близко идущей машиной, сообщили в областном управлении ГИБДД. Трагедия произошла на 16-м километре трассы Белоярский - Бруснятское - Некрасово.

На одежде пенсионерки не было светоотражающих элементов, из-за чего она была не заметна на дороге. Известно, что пенсионерка приехала на дачу из Екатеринбурга.