В Свердловской области Chevrolet насмерть сбил 86-летнюю женщину

Пенсионерка переходила трассу в темноте.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.10.2017
В Свердловской области вечером 19 октября Chevrolet насмерть сбил 86-летнюю пенсионерку.
Женщина за рулем иномарки не заметила в темноте пенсионерку, которая переходила проезжую часть перед близко идущей машиной, сообщили в областном управлении ГИБДД. Трагедия произошла на 16-м километре трассы Белоярский - Бруснятское - Некрасово.
На одежде пенсионерки не было светоотражающих элементов, из-за чего она была не заметна на дороге. Известно, что пенсионерка приехала на дачу из Екатеринбурга.
- В ГИБДД напоминают, что пешеходы, которые находятся на дороге вне населенных пунктов, обязаны иметь на одежде светоотражающие элементы.