Мужчина шел по проезжей части: Mercedes задавил пешехода под Екатеринбургом

Пострадавший скончался до приезда врачей.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.11.2017
Мужчина погиб под колесами иномарки на трассе возле села Большебрусянское. Пешеход шел по проезжей части в темной одежде в девятом часу вечера 19 ноября.
По данным областного управления ГИБДД, водитель Mercedes ехал со стороны Тюменского тракта в сторону села, а мужчина в это время шел по проезжей части трассы. На темной одежде пешехода не было светоотражающих элементов, поэтому автомобилист не заметил его в темное время суток.
Мужчина скончался на месте. Автоинспекторы установили, что ему было 52 года, он жил в селе Мезенском Свердловской области. В ГИБДД выясняют, почему пешеход шел по проезжей части.
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