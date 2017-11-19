На ремонт дорог Свердловской области выделят 16 миллиардов рублей

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.11.2017
На ремонт областных и федеральных дорог Среднего Урала выделят 16,4 миллиарда рублей. Об этом рассказал глава Минтранса Свердловской области Василий Старков. Деньги выделят в рамках программы господдержки "Развитие транспортного комплекса".
– В планах обеспечить подъезд к Краснотурьинску, выполнить строительство дороги в Волчанске, построить мост через реку Уфу в Красноуфимске. Более 336 млн рублей заложено на финансирование мероприятий в рамках подготовки Екатеринбурга к проведению чемпионата мира по футболу: компенсация расходов за провоз участников и волонтёров, приобретение коммунальной уборочной техники для обслуживания основных автомобильных магистралей вокруг стадиона, – сообщает пресс-служба законодательного собрания Свердловской области.
- Также 590 миллионов рублей выделят на строительство трамвайной ветки до Верхней Пышмы.
- Напомним, что на прошлой неделе был опубликован список самых опасных мест на дорогах Екатеринбурга.
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