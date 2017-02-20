Фура, перевозившая пиво, опрокинулась на Серовском тракте

Бутылки с «Жигулевским» остались целыми.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.02.2017

На Серовском тракте днем 20 февраля опрокинулась фура, груженная пивом. Коробки с «Жигулевским» оказались в овраге и кустах, но, к счастью, не разбились — спасла упаковка, сообщил «4 канал».

Авария произошла в 20 километрах от Екатеринбурга на Серовском тракте. Фура вылетела в кювет и опрокинулась.

– Левая полоса была занята машиной, на обочине также стоял автомобиль. Передо мной легковушки стали резко затормаживать. Чтобы не убить людей, я их объехал, но дальше уже не справился, – описал обстоятельства ДТП водитель большегруза Валерий.

В итоге фура с полным прицепом пива оказалась в кювете. Часть коробок вывалилась наружу, но бутылки остались целыми.

Фото, видео: «4 канал»