В Екатеринбурге на затопленной улице столкнулись четыре автобуса

ДТП произошло на проспекте Ленина, который в результате коммунальной аварии залила вода.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.02.2017
В Екатеринбурге на проспекте Ленина возле УрФУ столкнулись четыре пассажирских автобуса, сообщили в службе спасения «Сова» 20 февраля.
Авария произошла в половине третьего дня возле остановки «УрФУ». Автобусы маршрутов № 039, 10, 054 и 27 ехали в сторону центра Екатеринбурга со стороны улицы Мира и возле остановки столкнулись «паровозиком».
По данным ГИБДД, в аварии никто не пострадал. На место ДТП выезжали полицейские, участников аварии направили в автоинспекцию для оформления происшествия.