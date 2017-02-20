В Екатеринбурге в автосалоне сгорело шесть новых «Лексусов» общей стоимостью около 40 миллионов рублей

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.02.2017
— Сообщение о возгорании поступило 21 февраля в 2.52. На площади 18 квадратных метров сгорел автомобиль «Лексус» (модель не названа-прим.ред.), повреждены кузовы двух автомобилей «Лексус RX350» и кузовы трех автомобилей «Лексус LX450D».
В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники и 11 человек личного состава. В 3.07 огонь удалось локализовать, в 3.12 открытое горение ликвидировано. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 4.53 утра. Люди не пострадали, — рассказали в МЧС.
— В 3.09 ночи в дежурную часть отдела полиции № 9 УМВД России по Екатеринбургу поступило сообщение о возгорании шести автомобилей на территории автосалона на улице Металлургов. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Установлено, что две иномарки уничтожены огнем полностью, у двух выгорел салон и у двух повреждено лакокрасочное покрытие. Сотрудники полиции изучают съемки с камер видеонаблюдения, устанавливают возможных очевидцев и сумму ущерба. Руководство автосалона намерено обратиться с заявлением в органы внутренних дел. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, — уточнили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
- Причины возгорания сейчас устанавливаются.
- Стоимость автомобилей «Лексус RX350» 2017 года выпуска варьируется от 3,6 до 4,4 миллионов рублей, а «Лексус LX450D» продают за 5,4 — 6,2 миллиона рублей.
- Полиция Екатеринбурга просит граждан, обладающих какой-либо информацией о данном происшествии, сообщать в Управление МВД России по г.Екатеринбургу по телефонам: (343) 294-13-75, 294-14-94.