В Екатеринбурге в автосалоне сгорело шесть новых «Лексусов» общей стоимостью около 40 миллионов рублей

Почему произошло возгорание — будут выяснять специалисты.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.02.2017

В ночь на 21 февраля на территории дилерского центра «Lexus-Екатеринбург» на Металлургов загорелись автомобили. Как уточнили в областном МЧС, от огня пострадали шесть машин.

Пожар случился в дилерском центре на Металлургов, 60.

— Сообщение о возгорании поступило 21 февраля в 2.52. На площади 18 квадратных метров сгорел автомобиль «Лексус» (модель не названа-прим.ред.), повреждены кузовы двух автомобилей «Лексус RX350» и кузовы трех автомобилей «Лексус LX450D».

В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники и 11 человек личного состава. В 3.07 огонь удалось локализовать, в 3.12 открытое горение ликвидировано. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 4.53 утра. Люди не пострадали, — рассказали в МЧС.