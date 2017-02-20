На Эльмаше женщина-водитель не пропустила маму с коляской: 4-месячный малыш выпал на дорогу

Маму и младенца госпитализировали.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.02.2017

В Екатеринбурге вечером 20 февраля водитель Skoda Octavia при повороте налево сбил женщину с коляской, которая переходила дорогу. Детская коляска опрокинулась, ребенок выпал.

Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, иномарка ехала по улице Корепина со стороны дома № 2Б в направлении улицы Бабушкина.

– ДТП произошло на регулируемом перекрестке. При повороте налево на зеленый свет женщина-водитель Skoda допустила наезд на пешехода с коляской. Как пояснила водитель, она не увидела женщину с коляской из-за автомобильной стойки, которая перекрыла ей обзор. Но вероятнее всего, во время совершения маневра просто отвлеклась и не убедилась в безопасности проезда, — уточнили в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

В результате ДТП женщина-пешеход упала на дорогу, детская коляска опрокинулась. Благодаря коляске и зимней одежде, ребенок не получил травм.