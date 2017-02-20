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На Эльмаше женщина-водитель не пропустила маму с коляской: 4-месячный малыш выпал на дорогу

На Эльмаше женщина-водитель не пропустила маму с коляской: 4-месячный малыш выпал на дорогу
16+
Фото: пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу
Маму и младенца госпитализировали.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.02.2017

В Екатеринбурге вечером 20 февраля водитель Skoda Octavia при повороте налево сбил женщину с коляской, которая переходила дорогу.  Детская коляска опрокинулась, ребенок выпал.
 
 
Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, иномарка ехала по улице Корепина со стороны дома № 2Б в направлении улицы Бабушкина.

– ДТП произошло на регулируемом перекрестке. При повороте налево на зеленый свет женщина-водитель Skoda допустила наезд на пешехода с коляской. Как пояснила водитель, она не увидела женщину с коляской из-за автомобильной стойки, которая перекрыла ей обзор. Но вероятнее всего, во время совершения маневра просто отвлеклась и не убедилась в безопасности проезда, — уточнили в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

 
В результате ДТП женщина-пешеход упала на дорогу, детская коляска опрокинулась. Благодаря коляске и зимней одежде, ребенок не получил травм.
  • Маму с четырехмесячным малышом госпитализировали в Областную детскую больницу №1 и отпустили домой с просьбой наблюдаться у невролога, сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.
  • На Среднем Урале с начала года увеличилось количество ДТП с участием несовершеннолетних на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Только за январь 2017 года в Екатеринбурге в ДТП погибли пять пешеходов. 
 
Марина Подкорытова, 21.02.2017, 08:37
Тэги: ДТП, Дети, Авто
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