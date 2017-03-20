На трассе Екатеринбург – Курган грузовик задавил пожилого мужчину

Водитель машины не заметил пешехода на дороге.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.03.2017
На трассе Екатеринбург - Шадринск - Курган под колесами грузовика погиб мужчина, сообщили в областном управлении ГИБДД 20 марта.
Трагедия произошла на 61-м километре трассы в десятом часу вечера. 35-летний мужчина ехал за рулем грузовика «Скания» со стороны Екатеринбурга в сторону Каменска-Уральского, когда 57-летний пешеход начал переходить проезжую часть.
Водитель грузового автомобиля не заметил мужчину и сбил его, от полученных травм пешеход погиб на месте. В ГИБДД уточнили, что за пару часов до гибели под колесами грузовика мужчина получил штраф за нарушение правил дорожного движения.
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Вечером 3 марта на трассе Пермь - Екатеринбург иномарка сбила пешехода, который переходил дорогу. На одежде мужчины не было светоотражающих элементов, поэтому водитель автомобиля не заметил его. Пешеход скончался на месте.
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В конце февраля на трассе Екатеринбург - Серов автомобиль насмерть сбил мужчину, который гулял посреди проезжей части. По словам водителя иномарки, он также не заметил пешехода в темное время суток.