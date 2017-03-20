Под Первоуральском на ходу вспыхнула иномарка с женщиной и детьми в салоне

Машина выгорела полностью.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.03.2017
В поселке Динас под Первоуральском 21 марта на ходу загорелся «Ниссан», в салоне которого находилась женщина с детьми, сообщают в соцсетях очевидцы.
Женщина везла двух своих детей в детский сад, когда неожиданно на мосту машина загорелась: сначала запахло гарью, а затем за задним сиденьем вспыхнуло пламя. Мать закричала детям, чтобы они отстегивали ремни безопасности, и начала их вытаскивать из машины. К счастью, они успели отойти от автомобиля на расстояние прежде, чем он оказался полностью охвачен огнем, сообщает Ura.ru.
По данным ГУ МЧС по Свердловской области, площадь пожара составила пять квадратных метров. На место ЧП прибыли две спецмашины и пять спасателей, пожар был локализован за 10 минут, полностью огонь потушили в течение 15 минут. Несмотря на это, машина успела выгореть полностью.
- В результате пожара никто не пострадал, причину возгорания в машине установят эксперты.
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