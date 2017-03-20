В Каменске-Уральском автобус выскочил на встречку и влетел в столб

Момент столкновения попал на видеокамеры.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.03.2017

В Каменске-Уральском пассажирский автобус «Хендэ» врезался в столб, сообщает 20 марта портал KU66.RU.

Авария произошла поздно вечером в понедельник, 20 марта, на улице Рябова возле диагностического центра. По словам очевидцев, водитель автобуса неожиданно вылетел на встречную полосу, и, не снижая скорости, на полном ходу врезался в электроопору.

По счастливому стечению обстоятельств, в это время на дороге не было других машин и людей. Момент столкновения попал на уличные камеры видеонаблюдения.

По какой причине автобус попал в ДТП, пока неизвестно, это сейчас выясняют сотрудники автоинспекции. По предварительным данным, в аварии есть пострадавший.

Вечером 20 марта на трассе Екатеринбург - Курган грузовик насмерть сбил 57-летнего мужчину, который переходил проезжую часть. Водитель поздно заметил пешехода в темноте и не успел остановиться. Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!

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