На свердловской трассе иномарка врезалась в бетонную опору, погиб ребенок

В машине также находился 11-месячный малыш, он в больнице.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.03.2017

На трассе Серов - Ивдель 20 марта иномарка влетела в бетонную опору, погиб шестилетний ребенок , сообщили в областном управлении ГИБДД.

Вечером 20 марта водитель «Киа Рио» не справился с управлением на 90-м километре автодороги Серов - Североуральск - Ивдель. В результате неуправляемая иномарка вылетела с трассы и столкнулась с бетонной опорой.

В машине в момент ДТП находились два ребенка: шестилетний мальчик погиб, 11-месячный малыш находится в больнице под наблюдением врачей. Кроме этого, пострадала пассажирка «Киа», водитель иномарки остался невредим.