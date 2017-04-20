Воруют мало: Екатеринбург не попал в антирейтинг российских городов по количеству угоняемых автомобилей

Самыми популярными у воров машинами стали Toyota, Hyundai, Kia и Mazda.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.04.2017

Жителям столицы Урала можно не бояться за свои машины: город не попал в ТОП-10 городов, в которых действуют автоворы. Городами, в которых чаще всего угоняли автомобили в 2016 году, стали Смоленск, Санкт-Петербург и Курган. О результатах исследования написала 21 апреля «Российская газета».

На четвертом месте Кемерово, дальше Ставрополь и Москва, Ярославль, Новосибирск и Оренбург, завершает список Красноярск.

В 2016 году в ТОПе также стояли Смоленск вместе с Петербургом и Новосибирском — они были на 5-7-х местах с одинаковым показателем частоты угонов.

— Москва в 2015 году была на 10-м месте, в 2016 году она стала на шестом. С показателем в 0,2 процента город вместе со Ставрополем делит пятое и шестое места. Санкт-Петербург значительно подскочил в рэнкинге и занял вторую позицию, — рассказали авторы исследования.