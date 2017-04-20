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Воруют мало: Екатеринбург не попал в антирейтинг российских городов по количеству угоняемых автомобилей

Воруют мало: Екатеринбург не попал в антирейтинг российских городов по количеству угоняемых автомобилей
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Фото: pixabay.com
Самыми популярными у воров машинами стали Toyota, Hyundai, Kia и Mazda.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.04.2017

Жителям столицы Урала можно не бояться за свои машины: город не попал в ТОП-10 городов, в которых действуют автоворы. Городами, в которых чаще всего угоняли автомобили в 2016 году, стали Смоленск, Санкт-Петербург и Курган. О результатах исследования написала 21 апреля «Российская газета».
 
На четвертом месте Кемерово, дальше Ставрополь и Москва, Ярославль, Новосибирск и Оренбург, завершает список Красноярск.
 
В 2016 году в ТОПе также стояли Смоленск вместе с Петербургом и Новосибирском — они были на 5-7-х местах с одинаковым показателем частоты угонов.

— Москва в 2015 году была на 10-м месте, в 2016 году она стала на шестом. С показателем в 0,2 процента город вместе со Ставрополем делит пятое и шестое места. Санкт-Петербург значительно подскочил в рэнкинге и занял вторую позицию, — рассказали авторы исследования.

  • По информации Агентства страховых новостей, «АльфаСтрахование» рассчитало частоту угонов как отношение количества угнанных машин у клиентов компании по каско к общему количеству застрахованных автомобилей конкретной марки. По мнению фирмы, показатель отражает реальный риск автовладельца остаться без машины. Показатель лидера списка Смоленска равен 0,66 процента, у Петербурга — 0,29, Кургана — 0,24. В 2015-м рейтинг возглавляли Иваново (0,64), Владивосток (0,36) и Тольятти (0,34). По итогам 2016 года частота угонов снизилась.
  • В марте 2017-го страховщики рассказали о самых угоняемых автомобилях в России в 2016-м. Список возглавили Toyota, Hyundai, Kia и Mazda. Далее по количеству угонов шли Land Rover, Ford, BMW, Renault и российская Lada.
Марина Подкорытова, 21.04.2017, 15:45
Тэги: Дороги, Авто, Жизнь в городе
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