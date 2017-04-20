На Сортировке дерзкий водитель на «Порше Кайен» влетел по встречке на пешеходном переходе в «Лифан»

Водитель «Порше» поворачивал с главной дороги.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.04.2017

В среду, 19 апреля, на улице Автомагистральной в Екатеринбурге «Порш Кайен S» врезался в «Лифан х50» на встречке. Запись момента столкновения опубликовал в Сети владелец китайской легковушки.

«Порш» решил объехать пробку и направился с главной на второстепенную дорогу по полосе, предназначенной для встречного движения. Он повернул налево через пешеходный переход и зацепил левое зеркало «Лифана».

Когда водитель «Порше» вышел из автомобиля и услышал от водителей «Лифана», что пострадала только зеркало, он махнул рукой.

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