На трассе около Сысерти водитель «Шевроле Нива» протаранил четыре КАМАЗа

В больницу попали автовладелец и его пассажиры.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.04.2017

В четверг, 20 апреля, под Сысертью около деревни Космаково водитель «Шевроле Нивы» врезался в несколько КАМАЗов, чтоявших на обочине, сообщили e1. В аварии пострадал водитель легковушки и его пассажиры.

ДТП произошло вечером 20 числа на 148-м километре трассы в районе поселка Космаково под Сысертью. 37-летний водитель был за рулем «Шевроле Нивы», в машине находилис пассажиры. Они ехали со стороны Челябинска в сторону Екатеринбурга.

Как уточнили в областной ГИБДД, водитель уснул на дороге прямл за рулем. Его автомобиль, потеряв управление, съехал на обочину, где в ряд стояло несколько грузовиков. Как сообщили очевидцы, водитель ехал, скорее всего, с рыбалки, и врезался в четыре большегруза.