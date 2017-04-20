В Екатеринбурге мусоровоз сбил пожилого мужчину: пенсионер скончался в больнице

Врачи четыре часа боролись за его жизнь.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.04.2017

В Екатеринбурге на улице Восстания «Камаз» сбил пенсионера, мужчина умер в больнице, сообщили в УМВД по городу 20 апреля.

Около 10 часов утра 32-летний водитель «Камаза», груженого мусором, ехал по двору дома № 93 по улице Восстания, двигаясь задним ходом и собирая бытовые отходы. Он не заметил пенсионера, который находился возле мусорных контейнеров, и сбил его.

Пожилой мужчина (предположительно, лет 65-70) был госпитализирован в состоянии комы с черепно-мозговой травмой и переломом таза, однако врачи помочь ему не смогли - спустя четыре часа он скончался в реанимации.

По словам водителя грузовика, он подъехал к мусорным контейнерам, остановил машину, посмотрел по зеркалам и подал звуковой сигнал, после чего начал двигаться задним ходом. Таким образом «Камаз» ехал около пяти метров, пока не сбил пенсионера.