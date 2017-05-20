В Екатеринбурге трамвай разворотил правый бок иномарке

Из-за аварии в центре города было парализовано трамвайное движение.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.05.2017
В Екатеринбурге утром 21 мая 2017 года столкнулись трамвай и автомобиль Opel, сообщают пользователи соцсети.
Авария произошла на перекрестке улиц Луначарского — Малышева. От удара у иномарки разворотило правый бок.
— Там девушка за рулем была. По крайней мере, когда мимо проезжал, она стояла рядом с автомобилем, — написал очевидец Андрей Яковлев.
Очевидцы не уточняют информацию о пострадавших.
- В результате ДТП на время было парализовано трамвайное движение на данном участке.
- 19 мая 2017 года в Екатеринбурге на улице Радищева трамвай столкнулся с автомобилем Rolls-Royce Wraith.